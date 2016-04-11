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2016-04-11 16:03:42, обсуждение: 0

НОВОСТИ ФИЗИКИ | ГИДРОДИНАМИКА



Доказано существование единственного гладкого решения задачи Навье-Стокса с периодическими краевыми условиями по пространственным переменным



Математик Шокир Довлатов из Каршинского государственного университета (КарГУ, Узбекистан) сообщил о решении шестой проблемы тысячелетия. Свое видение задачи автор изложил в препринте, опубликованном на сайте arXiv.org.







Выложенная на сайте arXiv.org работа написана на русском языке, а аннотация к ней продублирована на английском. Довлатов на официальном сайте КарГУ указан сотрудником кафедры математики. Других публикаций на сайте arXiv.org у автора нет.



Последний раз одну из семи задач тысячелетия (доказательство гипотезы Анри Пуанкаре) в 2002 году решил российский математик Григорий Перельман, также опубликовавший свои работы на сайте arXiv.org. Открытие признало международное научное сообщество, но ученый отказался от премии, присужденной ему в 2010 году Математическим институтом Клэя (город Кембридж, штат Массачусетс, США).



В 2014 году о решении шестой проблемы тысячелетия сообщал автор Мухтарбай Отелбаев из Евразийского национального университета имени Льва Гумилева (Казахстан). Американский математик Теренс Тао нашел контрпримеры, опровергающие решение казахстанского ученого.



В ноябре 2015 года автор Опиеми Энох из Федерального университета в городе Ойе-Экити (Нигерия) заявил, что сумел доказать гипотезу Римана. В Математическом институте Клэя до сих пор считают гипотезу Римана недоказанной.



Препринт «В работе дано решение шестой проблемы тысячелетия: доказано существование единственного гладкого решения задачи Навье-Стокса с периодическими краевыми условиями по пространственным переменным», — сообщает Довлатов в аннотации к препринту.Выложенная на сайте arXiv.org работа написана на русском языке, а аннотация к ней продублирована на английском. Довлатов на официальном сайте КарГУ указан сотрудником кафедры математики. Других публикаций на сайте arXiv.org у автора нет.Последний раз одну из семи задач тысячелетия (доказательство гипотезы Анри Пуанкаре) в 2002 году решил российский математик Григорий Перельман, также опубликовавший свои работы на сайте arXiv.org. Открытие признало международное научное сообщество, но ученый отказался от премии, присужденной ему в 2010 году Математическим институтом Клэя (город Кембридж, штат Массачусетс, США).В 2014 году о решении шестой проблемы тысячелетия сообщал автор Мухтарбай Отелбаев из Евразийского национального университета имени Льва Гумилева (Казахстан). Американский математик Теренс Тао нашел контрпримеры, опровергающие решение казахстанского ученого.В ноябре 2015 года автор Опиеми Энох из Федерального университета в городе Ойе-Экити (Нигерия) заявил, что сумел доказать гипотезу Римана. В Математическом институте Клэя до сих пор считают гипотезу Римана недоказанной.Препринт http://arxiv.org/abs/1603.09665



lenta.ru

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