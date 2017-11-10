НОВОСТИ Все категории НОВОСТИ ФИЗИКИ НАУКУ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ ГРАНТЫ, ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ И СТИПЕНДИИ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО... ПРИБОРЫ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ШКОЛЫ И ФОРУМЫ ФИЗИКИ ШУТЯТ НОВОСТИ НАШЕГО ЖУРНАЛА



--- НАСА РЕОЛОГИЯ АСТРОФИЗИКА ЭКСПЕРИМЕНТ НАНОТЕХНОЛОГИИ ОТКРЫТИЕ ЛАЗЕРЫ ТЕХНОЛОГИИ МАГНЕТИЗМ КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ ЭКОЛОГИЯ РОБОТОТЕХНИКА ГЕОФИЗИКА БИОФИЗИКА ЭЛЕКТРОНИКА ГИДРОДИНАМИКА ОПТИКА МЕТРОЛОГИЯ ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЧАСТИЦ СПИНТРОНИКА



Экспорт новостей в формате RSS по выбранным категориям

2017-11-10 13:31:43, обсуждение: 0

НОВОСТИ ФИЗИКИ | ГИДРОДИНАМИКА



Эффект рождения гидродинамических потоков от ультразвуковых волн



Учёные из китайского университета электронных наук и технологий совместно с сотрудниками Хьюстонского университета из США провели многоэтапный эксперимент, в котором было показано, что лазерное излучение, действуя на мелкодисперсные наночастицы в жидкости (воде), порождает перепад гидродинамического давления, что приводит к движению потока жидкости.







Итак, вернёмся к эксперименту. Первый этап состоял из того, что в чистую воду поместили золотые наночастицы. После этого через воду пропустили пульсирующее лазерное излучение. Далее, через несколько минут, экспериментаторы стали наблюдать движение гидродинамического потока по направлению луча лазера. Для регистрации потока в резервуаре с водой были установлены полимерные микросферы (эффект отражения от другого лазера).



Оказалось, что при воздействии лазера (ультразвуковые волны) золотые наночастицы испытывали тепловое расширение (показание годрофона) и мелкодисперсная среда пришла в движение в силу перепада давления по всему ансамблю гетерогенной жидкости.



Далее самое интересное - гетерогенная среда была заменена на обычную чистую воду, НО движение сохранилось. Оказывается, что некоторые золотые наночастицы проникли в стекло (стенки резервуара), это показал электронный микроскоп. Движение постепенно замедлялось и совершенно остановилось через несколько часов, пока все золотые наночастицы не вымыло водой, т.е. до тех пор, пока сохранялось псевдо-гетерогенная среда. Кстати, чтобы учиться, а после профессионально работать в Хьюстонском университете в США (да и в любом другом американском университете) иностранным студентам проходится тратить целый год на улучшение своих знаний по английскому языку, причём не только на бытовом уровне, но с учётом синхронизации с профессией, с огромным количеством научных метрологических терминов. Выпускники canschool.net с канадским аттестатом допускаются к обучению сразу!Итак, вернёмся к эксперименту. Первый этап состоял из того, что в чистую воду поместили золотые наночастицы. После этого через воду пропустили пульсирующее лазерное излучение. Далее, через несколько минут, экспериментаторы стали наблюдать движение гидродинамического потока по направлению луча лазера. Для регистрации потока в резервуаре с водой были установлены полимерные микросферы (эффект отражения от другого лазера).Оказалось, что при воздействии лазера (ультразвуковые волны) золотые наночастицы испытывали тепловое расширение (показание годрофона) и мелкодисперсная среда пришла в движение в силу перепада давления по всему ансамблю гетерогенной жидкости.Далее самое интересное - гетерогенная среда была заменена на обычную чистую воду, НО движение сохранилось. Оказывается, что некоторые золотые наночастицы проникли в стекло (стенки резервуара), это показал электронный микроскоп. Движение постепенно замедлялось и совершенно остановилось через несколько часов, пока все золотые наночастицы не вымыло водой, т.е. до тех пор, пока сохранялось псевдо-гетерогенная среда.

Дегтярчук С.В.

On-Line journal Physics.com.ua

• Создан безмагнитный кремниевый циркуляционный чип для диапазона миллиметровых волн

• Физики из Национального института стандартов и технологий (США) добились одновременной квантовой запутанности сразу 219 ионов бериллия (9Be+)

• Новый метод получения пучка спин-поляризованны позитронов

• Физикам из Германии и Италии при помощи сжатого вакуума удалось обойти стандартный квантовый предел

• Ядерные часы





Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!







