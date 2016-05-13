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2016-05-13 16:40:51, обсуждение: 0

НОВОСТИ ФИЗИКИ | МЕТРОЛОГИЯ



Ядерные часы



P.G. Thirolf (Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Германия) и его коллеги впервые надежно зарегистрировали переходы в ядре тория между первым изомерным состоянием 229mTh и основным состоянием ядра 229Th.



Nature 533 47 (2016) При внутренней конверсии в ядре испускались электроны, которые вызывали вторичные электронные каскады и в итоге — фотоны, регистрируемые в эксперименте. На основе этих переходов можно будет создать ядерные часы, точность которых на порядок величины превзойдет точность атомных часов. Источники: www.sciencedaily.com



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