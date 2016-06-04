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2016-06-04 12:08:38, обсуждение: 0

НОВОСТИ ФИЗИКИ | СПИНТРОНИКА



Новый метод получения пучка спин-поляризованны позитронов



В Лаборатории Джефферсона (США) продемонстрирован новый способ создания спин-поляризованных позитронных пусков. Пучок поляризованных электронов от ускорителя направлялся на мишень из вольфрама. При взаимодействии с атомами вольфрама электроны производили гамма-фотоны, которые затем рассеивались на атомах с рождением позитронов.



www.sciencedaily.com В этом процессе спиновая поляризация пучка электронов передавалась получающемуся на выходе пучку позитронов. Степень поляризации позитронов тем выше, чем выше их энергия. Позитроны, родившиеся с энергией, равной половине энергии электронов, имеют степень поляризации 50%, а для самых энергичных позитронов степень поляризации достигает 82%. Источники: Phys. Rev. Lett. 116 214801 (2016)



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