Новый метод получения пучка спин-поляризованны позитронов

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2016-06-04 12:08:38, обсуждение: 0
• Физики из Национального института стандартов и технологий (США) добились одновременной квантовой запутанности сразу 219 ионов бериллия (9Be+)
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