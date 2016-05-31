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2016-05-31 23:20:22, обсуждение: 0

НОВОСТИ ФИЗИКИ | КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ



Физикам из Германии и Италии при помощи сжатого вакуума удалось обойти стандартный квантовый предел



Физикам из Германии и Италии при помощи сжатого вакуума удалось обойти стандартный квантовый предел - ограничение, налагаемое в квантовой механике на процесс измерения.







В своем исследовании ученые использовали атомный интерферометр Рамсея. Этот прибор измеряет разность фаз и включает в себя резонатор, в котором взаимодействие конденсата Бозе-Эйнштейна из десяти тысяч атомов рубидия-87 происходит только на его входе и выходе.



В классическом интерферометре ансамбль атомов должен быть приготовлен только в одном из двух состояний. При этом незадействованное состояние является источником шума. Ученым удалось снизить этот шум. Для этого физики использовали сжатый вакуум, содержащий в среднем 0,75 атома, что позволило улучшить чувствительность измерений на 2,05 децибела. Сжатый вакуум представляет собой состояние с чрезвычайно малым уровнем шума, при котором измеряемое в единицу времени число частиц стремится к постоянному значению при уменьшении времени наблюдения. Ученые надеются использовать результаты исследования в криптографии.



Посвященный этому препринт исследования опубликован на сайте В квантовой механике в процессе измерения какой-либо величины в результате взаимодействия с измеряющим устройством она меняется. Это накладывает ограничения на точность измерения. Например, согласно принципу Гейзенберга, невозможно одновременно точно определить координату и импульс.В своем исследовании ученые использовали атомный интерферометр Рамсея. Этот прибор измеряет разность фаз и включает в себя резонатор, в котором взаимодействие конденсата Бозе-Эйнштейна из десяти тысяч атомов рубидия-87 происходит только на его входе и выходе.В классическом интерферометре ансамбль атомов должен быть приготовлен только в одном из двух состояний. При этом незадействованное состояние является источником шума. Ученым удалось снизить этот шум. Для этого физики использовали сжатый вакуум, содержащий в среднем 0,75 атома, что позволило улучшить чувствительность измерений на 2,05 децибела. Сжатый вакуум представляет собой состояние с чрезвычайно малым уровнем шума, при котором измеряемое в единицу времени число частиц стремится к постоянному значению при уменьшении времени наблюдения. Ученые надеются использовать результаты исследования в криптографии.Посвященный этому препринт исследования опубликован на сайте arXiv.org



lenta.ru

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