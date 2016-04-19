Создан одноатомный магнит

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2016-04-19 13:52:18, обсуждение: 0
О существенном прогрессе в этой области исследований сообщила команда учёных Федеральной Политехнической школы Лозанны (EPFL) и Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). Коллектив, возглавляемый Харальдом Брюне (Harald Brune), сконструировал прототип одноатомного магнита из атомов гольмия. Одиночные атомы этого редкоземельного элемента размещали на сверхтонкой плёнке оксида магния, выращенной на поверхности серебра. Электронная структура гольмия защищала магнитное поле от изменения полярности под действием флуктуаций условий внешней среды. Остаточная намагниченность атомов гольмия сохраняла стабильность при температурах в районе 40 K (–233,15 °С). Это не только самая высокая температура существования одноатомного магнита на сегодняшний день, намагниченность гольмия в этих условиях оказалась значительно выше, чем у ранее известных магнитов, состоявших из 3–12 атомов. Полученные результаты делают новый магнит мировым рекордсменом как по стабильности, так и по размерам. Статья об этом революционном достижении была опубликована в журнале Science.
О существенном прогрессе в этой области исследований сообщила команда учёных Федеральной Политехнической школы Лозанны (EPFL) и Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). Коллектив, возглавляемый Харальдом Брюне (Harald Brune), сконструировал прототип одноатомного магнита из атомов гольмия.
Одиночные атомы этого редкоземельного элемента размещали на сверхтонкой плёнке оксида магния, выращенной на поверхности серебра. Электронная структура гольмия защищала магнитное поле от изменения полярности под действием флуктуаций условий внешней среды.
Остаточная намагниченность атомов гольмия сохраняла стабильность при температурах в районе 40 K (–233,15 °С). Это не только самая высокая температура существования одноатомного магнита на сегодняшний день, намагниченность гольмия в этих условиях оказалась значительно выше, чем у ранее известных магнитов, состоявших из 3–12 атомов.
Полученные результаты делают новый магнит мировым рекордсменом как по стабильности, так и по размерам. Статья об этом революционном достижении была опубликована в журнале Science.
• Физики из Национального института стандартов и технологий (США) добились одновременной квантовой запутанности сразу 219 ионов бериллия (9Be+)
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