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2017-11-28 23:18:38, обсуждение: 0
НОВОСТИ ФИЗИКИ | ЭКСПЕРИМЕНТ

БАК остро нуждается в детекторах для фиксирования элементарных частиц

В Томском Политехническом Университете проходит уникальный эксперимент, который позволит изучить и улучшить свойство специальных алмазов, которые используются в Большой Адронном Коллайдере для фиксирования и регистрации элементарных частиц.

Модернизации требует не только детекторы, но и сам БАК. В этом принимают участие институты и университеты по всему миру, в частности - ТПУ (Томский Политехнический Институт). Что касается самого детектора, то он выполняет функцию реле: через алмаз проходят пучки элементарных частиц и далее происходит обработка показателей радиационного фона и светимости, превышение которых ведёт к поломке, а значит автоматическому выключению потока.

Чтобы получить такие алмазы применяют специальную шлифовку и обработку, например, методом пескоструя (слово песок осталось в силу происхождения технологии) используется мелкодисперсный порошох из других алмазов. Что касается самого пескоструя, то по примерным ценам (пескоструй цена) можно примерно оценить и узнать о дороговизне и затратной части эксперимента в Томске. Камни имеют разную твёрдость на разных участках поверхности, что позволяет в силу твёрдости самого алмаза использовать алмазную крошку (порошок) для шлифовки.

ЦЕРН к 2020 году намеревается поднять характеристики мощности потока протонного пучка на порядок! Поэтому необходима система не из одного детектора, но целая каскадная сеть регистраторов.

Если на алмаз напыляют металлы, то в одинаковых условиях некоторые алмазы могут вести себя не одинаково. Было предложено внедрение большого количества примесей для улучшения физико-химический свойств (предложено использовать бор), что повысит стабильное поведение детектора. По словам учёных - мы выращиваем алмаз на другом алмазе. Это позволяет устранить дефекты.

Будем надеяться, что данный эксперимент по улучшению алмазных составляющих сложных детекторов элементарных частиц в жестких пучках будет удачным и томские технологи, физики и конструкторские бюро создадут методику и наладят производство улучшения и других алмазных детекторов БАК.

Дегтярчук С.В.
On-Line journal Physics.com.ua



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