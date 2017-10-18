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2017-10-18 23:56:27, обсуждение: 0
НОВОСТИ ФИЗИКИ | ЭЛЕКТРОНИКА

Создан безмагнитный кремниевый циркуляционный чип для диапазона миллиметровых волн

Обычно пассивные электромагнитные компоненты двунаправленные, это обозначает одинаковое распространение сигналов противоположных друг другу. Циркулярные устройства обладают не равными модулями противоположных сигналов, что позволяет использовать их как хабы в топологии электрических цепей для различного распределения сигналов. До недавнего времени для работ с высокочастотными электромагнитными волнами применялись материалы исключительно из ферромагнетиков, что существенно повышало себестоимость и накладывает определённые неудобства для бытовой техники.

Основные свойства ферромагнитных материалов для силовой импульсной технике: узкая петля Гистерезиса, быстрое намагничивание и размагничивание, высокие начальное и максимальное значиения магнитной проницаемости, высокая индукция насыщения, механические напряжения не должны существенно влиять на магнитные свойства, устойчивость к градиенту температуры и влажности.

Физики из компании Columbia Engineering совместно с Техаским Университетом (University of Texas at Austin) разработали и предложили теоретические принципы управления распространением высокочастотных электромагнитных волн, которые привели к созданию технологии изготовления безмагнитных несимметричных компонентов на основе уже существующей технологии, что существенно снизило затратную статью расходов.

В докладе последней конференции по физике твёрдого тела (IEEE International Solid-State Circuits Conference) был представлен безмагнитный кремниевый циркуляционный (circulators) чип для работы в диаппазоне выше 30 ГГц.

Синхронизация распределения сигналов происходит примерно по такой аналогии. Представьте себе несколько пар поездов, которые с огромной скорость едут на встречу друг другу. И перед самым моментом столкновения с точность швейцарских часов, или одни из этих торговых брендов, происходит перераспределение движения на разные колеи, в нашем случае на разные каналы.

Самое главное достижение, это существенное удешевление изготовления таких чипов на кристаллах обычных полупроводниковых, что сдвигает диаппазон использования в сторону миллиметровых волн (ранее это было недоступно), а не оставаться в текущей ширине полосы пропускания (примерно ниже 6 ГГц).

Дегтярчук С.В.
On-Line journal Physics.com.ua



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