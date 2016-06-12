science
Знания, не рождённые опытом, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи



Copyleft © 2004 - 2017
physics.com.ua

Электронный web-журнал Physics.com.ua

Научные исследования и технические разработки по физике. Новости, факты, люди, интервью. Теория и практика. Каталог статей. Каталог ссылок. Форум. Научно-технические разработки. Документация, библиотека.
Палата мер и весов. Работа
для физиков. Юмор, сатира, лирика.
Контакты Главная | Стартовая | Избранное | Поиск
 

Потеря пароля | Регистрация

   
Физики из Национального института стандартов и технологий (США) добились одновременной квантовой запутанности сразу 219 ионов бериллия (9Be+)
Высадка космонавтов на Луну будет осуществлена, в лучшем случае, в 2033–2034 годах
Гранты для обучения в аспирантуре по естественным наукам в Германии (программа SALSA)
Видео. Поиск редких процессов на коллайдерах
Пьезо-оптомеханический преобразователь связывает звук, свет и радио
Программу Наноконструктор проекта nanoModel можно скачать бесплатно
VII Международная школа-конференция молодых ученых и специалистов - Современные проблемы физики 2016
Ученые получили температуру ниже абсолютного нуля
С 10-го по 21-е сентября администрация уходит в отпуск
  Новости  
  Новости физики  
  Науку делают люди  
  Гранты, олимпиады, конкурсы и стипендии  
  Знаете ли Вы что...  
  Приборы, научно-технические разработки  
  Программные продукты  
  Конференции, семинары, школы и форумы  
  Физики шутят  
  Новости нашего журнала  
  Экспорт данных в формате RSS  
  Материалы  
  Каталог научных статей  
  Банк рефератов  
  Блог  
  PACS  
  Исторический календарь  
  Нобелевские лауреаты  
  Голосования и опросы  
  Информационные партнёры  
  Полезные ссылки  
  Палата мер и весов  
  Технические требования к предоставляемой информации  
rss2email
Новости электронного web-журнала Physics.com.ua




Рассылки Subscribe.Ru
Лента "Новости электронного web-журнала Physics.com.ua"
  Голосования и опросы  
 

Глобальное потепление - это...

результат неконтролируемого загрязнения атмосферы
результат естественного изменения климата
кто-то его незаметил
средство наживы для экологических организаций



Всего голосов: 1591
Комментариев: 3

 
  Статистика  
 
Яндекс цитирования Rambler's Top100

 
  Реклама  
 

 
 
НОВОСТИ




Экспорт новостей в формате RSS по выбранным категориям

2016-06-12 18:47:12, обсуждение: 0
НОВОСТИ ФИЗИКИ | КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Физики из Национального института стандартов и технологий (США) добились одновременной квантовой запутанности сразу 219 ионов бериллия (9Be+)

Физики из Национального института стандартов и технологий (США) добились одновременной квантовой запутанности сразу 219 ионов бериллия (9Be+). Эту систему ученые использовали для имитации магнитных материалов. Авторы отмечают, что максимальное количество ионов, которые удавалось запутать между собой в ранних экспериментах, не превышало 20 штук.

Ученые управляли ионами с помощью ловушки Пеннинга — специальным образом сконфигурированного электромагнитного поля. Оно удерживает частицы в определенной области пространства, ограничивая возможные скорости их движения. Главной сложностью, мешающей ввести в квантовое запутанное состояние неограниченное количество частиц, является декогеренция. Источниками декогеренции могут быть любые взаимодействия квантовой системы с классической окружающей средой и полями. 

Собрать в запутанном спиново-сжатом состоянии от 21 до 219 ионов бериллия удалось с помощью более точного, чем в ранних экспериментах, оборудования — источников стабильных магнитных полей и лазеров для контроля за квантовым состоянием ионов. Зафиксировать запутанность такого большого количества частиц удалось по уменьшению случайных флуктуаций при попытке измерить состояние единичных ионов. Для этого физики облучали ионы лазером и следили за их флуоресценцией. Теоретические предсказания говорят о том, что шум при измерении незапутанных ионов должен был быть больше, чем в случае запутанных. Именно это снижение шума и удалось установить в эксперименте.

Создание подобных квантовых симуляторов необходимо для того, чтобы изучать поведение крупных систем взаимодействующих частиц. Например, свойства магнитных систем определяются взаимодействиями между спинами атомов, входящих в состав системы. Моделировать их при помощи классических алгоритмов и компьютеров, как отмечают авторы, очень сложно или даже невозможно. 

Исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает пресс-релиз института.

Владимир Королёв
nplus1.ru



Новый метод получения пучка спин-поляризованны позитронов
Физикам из Германии и Италии при помощи сжатого вакуума удалось обойти стандартный квантовый предел
Ядерные часы
Создан одноатомный магнит
Физики научились генерировать и контролировать электроны в долинах двумерных полупроводников

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!





Контакты Главная | Поиск


Администрация журнала не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов ссылка на physics.com.ua обязательна.
Главный редактор - к.ф.-м.н., н.с. ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, Рассолов С.Г.
Администратор и модератор сайта - Дегтярчук С.В.
Copyleft © Physics.com.ua 2004 - 2017
Хостинг - Брущенко А.
Development programilla.com