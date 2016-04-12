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2016-04-12 08:18:27, обсуждение: 0
НОВОСТИ ФИЗИКИ | ОТКРЫТИЕ

В некоторых сверхпроводниках на основе железа магнитными оказалась только половина атомов

Как сообщил журнал Nature Physics, в некоторых сверхпроводниках на основе железа магнитными оказалась только половина атомов. Это открытие, сделанное сотрудниками Аргоннской Национальной Лаборатории, предоставляет решающее подтверждение волновой природы металлического магнетизма в таких материалах. Полученные результаты улучшают понимание магнетизма в арсенидах железа и воздействия, оказываемого им на высокотемпературную сверхпроводимость.

Авторы смогли показать, что магнетизм в этих соединениях порождается мобильными электронами, которые не связаны с определёнными атомами железа. Они создают в образце волны намагниченности и, в некоторых арсенидах, эти волны интерферируют, взаимно уничтожаясь, из-за чего часть атомов имеют нулевую намагниченность.

Подобная квантовая интерференция ещё никогда и никем не наблюдалась. Открыть её позволило применение комбинации нейтронной дифракции и мессбауэровской спектроскопии — техники, чрезвычайно чувствительной к намагниченности каждого железного атома.

Теперь, ученые планируют выполнить детальную характеризацию магнитных возбуждений или флуктуаций сверхпроводников на базе железа, чтобы определить их возможную связь с возникновением сверхпроводимости.


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